Joao Mario sempre più vicino, Sky: "Presentata l'offerta ufficiale"

Joao Mario sempre più vicino, Sky: "Presentata l'offerta ufficiale"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:15Primo Piano
di Redazione FV

Joao Mario è sempre più vicino alla Fiorentina: secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza viola ha presentato in queste ore l’offerta ufficiale alla Juventus per il prestito del terzino con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni. La chiusura dell’operazione - fa sapere l’emittente - può arrivare in settimana. Il portoghese si prepara quindi a diventare un nuovo giocatore viola.