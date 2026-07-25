Joao Mario sempre più vicino, Sky: "Presentata l'offerta ufficiale"
FirenzeViola.it
Joao Mario è sempre più vicino alla Fiorentina: secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza viola ha presentato in queste ore l’offerta ufficiale alla Juventus per il prestito del terzino con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni. La chiusura dell’operazione - fa sapere l’emittente - può arrivare in settimana. Il portoghese si prepara quindi a diventare un nuovo giocatore viola.
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