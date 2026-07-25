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QPR-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Oulai, Jimenez esterno alto

QPR-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Oulai, Jimenez esterno altoFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:59Copertina
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di QPR-Fiorentina, gara amichevole il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 16:00.

QPR (4-2-3-1): Charles; Mbengue, Dunne, Edwards, Kemper; Kone, Madsen; Smyth, Vale, Chair; Burrel. All. Stephan

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Brescianini; Oulai, Ndour, Atta; Jimenez, Kean, Gudmundsson. All. Grosso