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QPR-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Oulai, Jimenez esterno alto
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Queste le formazioni ufficiali di QPR-Fiorentina, gara amichevole il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 16:00.
QPR (4-2-3-1): Charles; Mbengue, Dunne, Edwards, Kemper; Kone, Madsen; Smyth, Vale, Chair; Burrel. All. Stephan
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Brescianini; Oulai, Ndour, Atta; Jimenez, Kean, Gudmundsson. All. Grosso
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