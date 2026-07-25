FirenzeViola QPR-Fiorentina 3-2: male Dodo, bene Viery. I più e i meno di FV

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Non una partita esaltante da parte della Fiorentina contro il QPR. Finisce 3-2 per i padroni di casa, tra ritmi blandi e schemi da perfezionare. Ma la netta sensazione è che la squadra viola sia ancora incompleta, soprattutto nel reparto offensivo dove Fabio Grosso si aspetta dei nuovi innesti il prima possibile. Questi i più e i meno di FirenzeViola.it.

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Viery: è il più concentrato in difesa. Molto attento in fase di copertura e incoraggiante per la personalità manifestata pur essendo agli inizi della sua esperienza europea

Piccoli: una bella sorpresa, perché nonostante lo status di giocatore cedibile appare volenteroso, propositivo e soprattutto efficace in occasione del gol

Mandragora: ottimo ingresso nel secondo tempo. Il classe ’97 conferma la personalità delle ultime stagioni dimostrandosi coinvolto e intraprendente, e sfiorando la rete per ben due volte

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Dodo: il brasiliano parte compassato e confusionario, soprattutto quando regala il rigore per l’1-0 avversario. È notoriamente in uscita dalla Fiorentina, ha la testa altrove e non lo nasconde

Comuzzo: prova negativa per il classe 2005 che appare in netta difficoltà. Distratto in più circostanze e impreciso nei passaggi, è tra i più deludenti a Loftus Road

Kean: brutta prestazione per il centravanti viola, ancora una volta poco incisivo e approssimativo sotto porta. Cerca di smarcarsi in attacco ma non ci riesce e lascia il campo amareggiato