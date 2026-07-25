QPR-Fiorentina 1-0, segui il live di FirenzeViola!
29' - GOL DEL QPR! MADSEN NON SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI! È 1-0 per gli avversari
28' - Calcio di rigore per i padroni di casa: Dodo sbraccia in area e concede il penalty agli avversari
24' - Tentativo di Dragusin che su calcio d'angolo devia di testa sul fondo
21’ - Lo stesso Jimenez si smarca e fa partire il traversone per Kean, che però trova il muro della difesa avversaria
19' - Si segnalano schiamazzi di disapprovazione nei confronti di Jimenez da parte del pubblico locale per via dei suoi discussi trascorsi extracalcistici
16’ - Ci prova di Burell, che riceve in area, si gira e tira alto
12’ - Gli inglesi provano a costruire il gioco ma vengono fermati da Atta che prova a lanciare Kean in contropiede: palla lunga
9’ - Dragusin cerca Dodo in verticale senza successo. Rimessa dal fondo per Charles
6' - Problema muscolare per Kone: i padroni di casa sono costretti a operare il primo cambio inserendo Lloyd
3' - Percussione offensiva del QPR con Chair che cerca la porta, ma calcia al lato
0' - Si parte! Primo tocco in favore del QPR
INIZIO PRIMO TEMPO
15:50 - Queste le formazioni ufficiali della partita
QPR (4-2-3-1): Charles; Mbengue, Dunne, Edwards, Kemper; Kone, Madsen; Smyth, Vale, Chair; Burrel. All. Stephan
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Brescianini; Oulai, Ndour, Atta; Jimenez, Kean, Gudmundsson. All. Grosso
15:45 - Buon pomeriggio ai lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla nostra diretta testuale di QPR-Fiorentina, primo impegno amichevole per la squadra di Fabio Grosso nella tournée in Inghilterra
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