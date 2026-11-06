FirenzeViola Fagioli, il calo nelle prestazioni e un periodo delicato

Nel mirino delle critiche per le recenti prestazioni, ma pure di nuovo sui giornali per una vicenda che ha certamente lasciato il segno. Non è periodo facile quello che sta vivendo Nicolò Fagioli, tornato sulle cronache sportive anche per una presunta estorsione, con minacce, subita durante il periodo più buio della sua carriera. Nell’inchiesta romana sul calcioscommesse, figlia dell’autodenuncia di Fagioli, sono infatti emersi nuovi indagati, tra questi anche il cantante e dj Ludwig che avrebbe a lungo minacciato il centrocampista viola.

Come riferito anche dalla Gazzetta dello sport non più tardi di ieri le novità risalgono alla fine del mese scorso, e più o meno disegnano un quadro che può aver influito sulle prestazioni in calo. Contro Atalanta e Sassuolo è stato sostituito all’intervallo da Oulai, e più in generale lo stesso Vanoli ha riferito di aver letto critiche eccessive nei suoi confronti. Ora che al Franchi è in arrivo la sua ex squadra, al netto delle chance di esser ancora titolare, Fagioli ha nuove opportunità di riscatto, ma non è difficile immaginare che le ultime settimane, in campo e fuori, siano state tutt’altro che semplici.