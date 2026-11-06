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Al Viola Park prosegue la preparazione alla Juve: il programma di oggi
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Due giorni a Fiorentina-Juventus, in programma domenica sera al Franchi con calcio d'inizio alle 20:45, per l'undicesima giornata di campionato. Sarà l'ultima partita prima della sosta, con la squadra di Vanoli chiamata a reggere l'onda d'urto bianconera e a dare continuità alla vittoria di lunedì a Sassuolo. Per continuare la preparazione alla sfida, De Gea e compagni si allenano stamani al Viola Park, a partire dalle 11.
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Lorenzo Di BenedettoFinalmente una vittoria ma la comunicazione di Vanoli merita una riflessione. Su Goncalves è già stato detto tutto: deve diventare un titolarissimo. Perché non pensare a segnare un gol più degli avversari?
Redazione FVCambiamo prospettiva: Vanoli ha indovinato i cambi. Basta malinconie, la stagione si può raddrizzare. Goncalves e Oulai da gestire, ma questa lezione serva all’allenatore
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