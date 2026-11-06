Toto-formazione in vista di Fiorentina-Juventus: in mezzo Oulai supera Fagioli

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla preparazione della Fiorentina in vista della Juventus, con aggiornamenti anche sugli indisponibili. Niente da fare per Arthur Atta, che con ogni probabilità tornerà dopo la sosta: il centrocampista ha ripreso a lavorare sul campo, ma ancora individualmente. Qualche speranza in più per Luca Ranieri, che proverà a recuperare in extremis dall'infortunio al nervo del piede e a tornare in gruppo entro la rifinitura di domani.

Sul piano della formazione, Paolo Vanoli sembra orientato a confermare l'undici che ha battuto il Sassuolo, con un solo ballottaggio a centrocampo: secondo il quotidiano, Inao Oulai potrebbe partire titolare al posto di Nicolò Fagioli, al quale il tecnico starebbe pensando di concedere un turno di riposo dopo le ultime prestazioni sottotono. Conferma per Joao Mario sulla corsia sinistra, mentre davanti dovrebbe essere riproposto il tridente composto da Mastantuono, Pellegrino e Njie. Pedro Gonçalves, decisivo a Reggio Emilia, è invece destinato a partire dalla panchina.