FirenzeViola Vanoli e una gestione diversa dei viola in Nazionale: ecco chi sono

La partita con la Juventus sarà l’ultimo atto del campionato prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Nella speranza che la Fiorentina ci arrivi nel migliore dei modi e con un risultato positivo, Paolo Vanoli affronterà questa pausa sicuramente in maniera diversa, come ha sottolineato lui stesso in conferenza stampa. Anche se c’è da riconoscere che si è trattata di una pausa anomala che ha interrotto sia il lavoro degli staff tecnici dei club con allenamenti e metodi diversi di quello della Nazionale con 4 partite ravvicinate, sia la conoscenza interna tra giocatori. Un problema di cui hanno risentito ovviamente i tecnici subentrati.

Le parole del tecnico

“Durante la scorsa sosta ho recuperato alcuni giocatori ma altri li ho persi, e parlo di Ndour, Fagioli e Oulai. Questa sosta starò molto attento a tutto. I giovani magari alle volte sono come dei figli e gli devi fare sia la carezza che lo schiaffetto. Ndour con il gol da centrocampo si è un po sentito così, alla pari di Fagioli che aveva la dieci dell'Italia e così come Oulai. Oltre loro ho perso anche Pongracic che poteva magari stare al Viola Park a fare preparazione. Chi è rimasto ora dà i frutti” le parole del tecnico. Vedremo dunque come gestirà questo periodo di stop e i giocatori che poi rientreranno.

I viola convocati

Confermate intanto le convocazioni degli azzurri Fagioli e Ndour, di Mastantuono nell'Argentina, di Oulai nella Costa d'Avorio, di Beto nella Guinea Bissau e di Njie alla prima chiamata nella Svezia. La Romania deve ancora sciogliere le riserve ma intanto Dragusin è tra i pre-convocati e non dovrebbero esserci sorprese. Pongracic invece non potrà andare in Nazionale per infortunio. Per il croato non si dà pace Vanoli, come ha esplicitamente detto, visto che aveva bisogno di rimettersi in forma con un lavoro specifico interrotto per giocare 45 minuti in 4 gare. E forse non a caso alla seconda gara da titolare in viola si è infortunato.