Né Mastantuono né Nico Paz: la dieci di Messi non va a nessuno (per ora)

La maglia numero dieci della Selección Argentina, dopo l'addio alla Nazionale di Lionel Messi, resterà ancora senza padrone. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha infatti deciso di non assegnare lo storico numero in vista dei prossimi impegni della Nazionale, le due amichevoli di novembre contro Uruguay e Costa Rica. Una scelta che riguarda da vicino anche Franco Mastantuono, talento della Fiorentina che proprio quella maglia l'ha già indossata in un'occasione ufficiale più di un anno fa e in lizza per la pesantissima eredità del Mas Grande con un altro talento della Serie A, il dieci del Como Nico Paz.

Corsa all'oro interrotta, per adesso: come riportato da TyC Sports, la decisione è legata al regolamento delle partite amichevoli, nelle quali non è obbligatorio assegnare tutti i numeri dall'1 all'11. Per conoscere il successore di Messi bisognerà quindi aspettare il primo impegno ufficiale, in programma a marzo. Tra i possibili candidati c'è come detto anche Mastantuono, che ha già avuto modo di indossare la dieci della Selección nella gara contro l'Ecuador del 9 settembre 2025 e convocato anche per queste due amichevoli. Per il momento, però, Scaloni ha scelto di non fare investiture: la maglia più iconica dell'Argentina resterà vacante, in attesa di un nuovo proprietario.

