La Juventus vince ma il clima è teso. Spalletti se la prende con Cabal a fine gara

Finale di partita movimentato per Luciano Spalletti nella sfida tra AZ e Juventus. Nel giovedì sera di Europa League il tecnico bianconero, nonostante il successo e una gara che sembrava ormai sotto controllo, si è lasciato andare a un duro richiamo nei confronti di Juan Cabal, protagonista di una disattenzione difensiva che ha fatto infuriare l'allenatore. Tutto nasce da una serie di leggerezze della retroguardia juventina: prima Kelly perde un pallone pericoloso, dando il via a una ripartenza degli olandesi che porta Meerdink a firmare il definitivo 2-1. Poco dopo è il colombiano a perdere la posizione, consentendo agli avversari di presentarsi nuovamente in zona offensiva e trovare il pareggio, poi annullato per fuorigioco.

Due episodi ravvicinati che hanno fatto perdere la pazienza a Spalletti, già contrariato per la gestione di alcuni momenti della gara. Al termine dell'azione, il tecnico si è rivolto direttamente a Cabal con parole piuttosto eloquenti: «Ti do un pugno se non fai attenzione» sembra dire dal labiale e dai gesti. Un confronto acceso ma subito rientrato, senza ulteriori conseguenze. La Juventus è comunque riuscita a portare a casa altri tre punti, avvicinandosi ulteriormente alla qualificazione agli ottavi.