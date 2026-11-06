FirenzeViola Il centrocampo dei tifosi a RFV: Oulai titolare contro la Juve. E Fagioli divide

Il sondaggio di “Buongiorno Firenze” premia l’ivoriano dopo le ultime prove. In tanti, però, vorrebbero vederlo insieme all’ex bianconero

Oulai convince, Fagioli cerca riscatto. E una larga parte degli ascoltatori sceglie l’ivoriano per affrontare la Juventus. È l’indicazione emersa dal sondaggio lanciato stamattina durante “Buongiorno Firenze”, su Radio FirenzeViola, dedicato alle scelte di centrocampo per la sfida di domenica al Franchi. Tra messaggi e telefonate, a prevalere è stata la richiesta di vedere Christ Oulai dal primo minuto, sulla scia degli ottimi ingressi contro Atalanta e Sassuolo. Prestazioni che hanno rafforzato la sua candidatura, a fronte di un Nicolò Fagioli apparso in calo e sempre sostituito nelle ultime uscite.

Il confronto non si è però trasformato in una bocciatura dell’ex bianconero. Tanti ascoltatori hanno mostrato comprensione per il momento personale del centrocampista, tornato al centro delle cronache come presunta vittima di un’estorsione: la Procura di Roma indaga su pressioni che lo avrebbero costretto a versare 40mila euro sotto la minaccia di comprometterne la carriera. Una vicenda che alcuni tifosi temono possa pesare sulla sua serenità, pur senza poter stabilire un legame con il rendimento in campo.

Da qui anche la proposta, sostenuta da numerosi interventi, di schierare Fagioli insieme a Oulai: dare spazio all’ivoriano senza rinunciare alla qualità del compagno. Una soluzione che, al momento, non sembra però quella preferita da Vanoli. Se la scelta dovesse essere tra i due, il pubblico di RFV ha indicato soprattutto Oulai.