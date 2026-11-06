Tommaso Rubino sul momento della Fiorentina: "Non me lo aspettavo, quando posso vado allo stadio da tifoso"

Tre gol in campionato con la Carrarese e una crescita che prosegue nel calcio dei grandi. Tommaso Rubino, talento di proprietà della Fiorentina, sta trovando sempre più spazio e continuità al secondo anno a Carrara, senza perdere di vista l'obiettivo più grande: tornare a Firenze e conquistarsi un posto in prima squadra. Ospite di “Made in Viola”, il programma di Radio FirenzeViola condotto da Andrea Giannattasio, l'attaccante classe 2006 ha parlato anche del momento della squadra di Vanoli e delle possibilità che si stanno aprendo per i ragazzi cresciuti nel settore giovanile viola: «Speriamo, è il mio sogno e devo cercare in tutti i modi di realizzarlo. È molto bello che a Firenze giochino e segnino i giovani, perché è un segnale anche per tutti noi ragazzi che siamo in prestito. Ci spinge a lavorare per cercare di raggiungere quell'obiettivo».

Rubino ha poi commentato la stagione complicata della Fiorentina, soffermandosi sulla recente vittoria contro il Sassuolo e sulla possibilità che possa rappresentare un punto di svolta: «Quest'anno sono andato un paio di volte allo stadio. È una stagione che non ci aspettavamo, però l'ultima vittoria contro il Sassuolo potrebbe dare un'accelerata. I giocatori sono forti, la squadra c'è e i tifosi sono sempre al suo fianco. Penso che possa essere la svolta».

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