Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
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Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoFinalmente una vittoria ma la comunicazione di Vanoli merita una riflessione. Su Goncalves è già stato detto tutto: deve diventare un titolarissimo. Perché non pensare a segnare un gol più degli avversari?
Redazione FVCambiamo prospettiva: Vanoli ha indovinato i cambi. Basta malinconie, la stagione si può raddrizzare. Goncalves e Oulai da gestire, ma questa lezione serva all’allenatore
Redazione FVCol Sassuolo tutta la verità sui viola. Capiremo se sono consapevoli del momento. Possibile conferma degli undici di giovedì. È la sfida tra due difese colabrodo
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