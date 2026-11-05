FirenzeViola Femminile: Lombardi e Cherubini desaparecidos. Le due giovani quasi mai impiegate in campionato

Assenti in Women's Cup per il Mondiale Under 20 in Polonia e mai impiegate in campionato. I due talenti viola sono finiti nell'ombra

Che fine hanno fatto Maya Cherubini ed Emma Lombardi? È la domanda che si stanno ponendo molti sostenitori che seguono la squadra femminile. Le due “ragazzine” lo scorso anno hanno vissuto un’annata sensazionale. Titolarissime nello scacchiere del tecnico svedese Pinones-Arce dove hanno tirato fuori la squadra dai guai diverse volte. Tutto faceva presupporre che anche in questa stagione per loro si sarebbe trovato il giusto spazio. Anche nel corso della preparazione estiva si sono rese protagoniste in positivo, specialmente l’ex Roma che è andata a segno nella prestigiosa amichevole contro il Manchester City.

Poi è arrivato il Mondiale Under 20, dove sia Lombardi che Cherubini hanno partecipato. Impegnato meno il difensore rispetto alla centrocampista viola, insostituibile nell’undici di Matteucci che si è spinto fino alle storiche porte della finale uscendo solo al penultimo turno contro la Spagna poi campione. Dal loro ritorno a Firenze poi non si è saputo più niente di entrambe. Solo un breve spezzone nella vittoria casalinga contro il Sassuolo per Cherubini. Lombardi invece non è ancora mai stata impegnata.

Certo è aumentata la concorrenza e gli arrivi di Correia e Bergsvand in difesa e quello di Cortés a centrocampo non hanno sicuramente giovato a loro favore. Restano da capire i motivi del perché, una squadra della quale si parla anche tanto di settore giovanile, con poche italiane a disposizione e con la voglia di ringiovanire il gruppo pur aumentandone l’esperienza, vengano lasciate in panchina due assi come loro. Nella conferenza stampa di rinnovo di tecnico e Direttore Sportivo si parlava anche della volontà di continuare a investire sulle giovani. Il campo però dice l’esatto opposto. E da due risorse fondamentali per la Fiorentina, Lombardi e Cherubini sono diventate panchinare fisse, in attesa che torni il loro momento e che una volta rientrate in campo non lo lascino più.