Verso Fiorentina-Juventus: Gonçalves ancora in panchina, pochi cambi per Vanoli

Nell'edizione odierna la Nazione si concentra su Mateo Pellegrino e Pedro Gonçalves in vista della sfida di domenica contro la Juventus, due giocatori chiamati a dare continuità ai segnali positivi arrivati nella vittoria sul Sassuolo. L'argentino, autore del quarto gol in maglia viola a Reggio Emilia, partirà titolare e punta a raggiungere quota cinque reti, e soprattutto a ripetere quanto già fatto contro i bianconeri il 23 aprile 2025, quando decise la sfida tra Parma e Juventus con un colpo di testa. Un precedente che alimenta le aspettative attorno al centravanti, chiamato a trovare quella continuità realizzativa necessaria per rilanciare il proprio campionato.

Diverso il discorso per Gonçalves, che dovrebbe partire ancora dalla panchina dopo aver comunque lasciato il segno al Mapei Stadium con l'assist per Mastantuono. Al portoghese potrebbero bastare pochi minuti per incidere, come già dimostrato contro il Sassuolo, grazie alla qualità e alla rapidità delle sue giocate. La Nazione ricorda anche i numeri importanti della sua carriera, con 114 gol e 79 assist, a fronte di tre precedenti contro la Juventus con lo Sporting in cui non è mai riuscito né a vincere né a trovare una partecipazione diretta al gol. Due profili diversi, ma entrambi con la possibilità di diventare decisivi in una partita che per Firenze ha un valore particolare.