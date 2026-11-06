FirenzeViola Juventus prima partner di mercato della Fiorentina dei Commisso: tutte le operazioni

La storia dei rapporti di mercato tra la Fiorentina e la Juventus non è mai stata così intensa come nell'era della proprietà Commisso. Sono ben 9 gli scambi tra i due club le cui tifoserie sono animate da una storica rivalità, con un saldo decisamente positivo (a livello economico) sbilanciato in direzione dei viola.

Gli acquisti della Juventus dalla Fiorentina

La Juventus, dall'estate 2019 a quella del 2026, ha acquistato tre giocatori dalla Fiorentina, pagandoli in totale 173 milioni. Ovviamente stiamo parlando di Federico Chiesa, passato in bianconero nel mercato allungato del 2020 per una cifra di 50 milioni più 10 di bonus; Dusan Vlahovic, ceduto alla Juventus nel gennaio del 2022 per 70 milioni più 10 di bonus e infine Nico Gonzalez partito alla volta di Torino nell'estate del 2024 per una cifra comprensiva di bonus di circa 33 milioni di euro. Tre giocatori che hanno sicuramente caratterizzato gli ultimi anni della Vecchia Signora ma che hanno reso al di sotto delle aspettative, in ogni caso senza portare grandi vittorie in dote alla stessa Juventus.

Gli acquisti della Fiorentina dalla Juventus

A compiere la direzione opposta sono stati ben 6 giocatori. Il primo è stato Rolando Mandragora, arrivato in viola nell'estate del 2022 per 8 milioni più uno di bonus. Poi è stato il turno di Arthur Melo, arrivato l'estate successiva per un prestito oneroso dal costo complessivo di circa 4 milioni di euro. In seguito è stato il turno di Moise Kean, arrivato a Firenze nell'estate del 2024 per 13 milioni di euro più 5 complessivi di bonus. E ancora, nell'inverno del 2025 Nicolò Fagioli è arrivato alla corte di Palladino per una cifra complessiva di 18,5 milioni mentre sempre in inverno, ma del 2026, è stato il turno di Daniele Rugani, pagato 0,5 milioni di euro per il prestito oneroso per poi non essere riscattato nell'estate successiva. Però proprio ad agosto del 2026 è arrivato l'ultimo giocatore dalla Juventus, ovvero Joao Mario, pagato 1,8 milioni in prestito con un diritto di riscatto fissato a 9,5. Sei operazioni per un costo complessivo di 51,8 milioni di euro. Da segnalare anche l'arrivo a parametro zero di Martin Caceres alla Fiorentina nell'estate del 2019, la prima dell'era Commisso, con l'uruguaiano che aveva finito l'accordo proprio con la Juve prima di arrivare in viola.

Juventus primo partner di mercato della Fiorentina dei Commisso

Un rapporto d'affari molto stretto visto l'alto numero di operazioni, che vede la Juventus come 'partner' di calciomercato numero uno per quanto riguarda la Fiorentina. I viola hanno saputo spesso sfruttare questo asse in uscita, con plusvalenze milionarie che hanno finanziato tante altre operazioni in entrata. Ma c'è anche da dire che negli anni, diverse operazioni in entrata non hanno dato i frutti sperati pur con spese e investimenti decisamente più bassi rispetto a quelli bianconeri.