Dove vedere Roma-Fiorentina? In diretta sia su DAZN che su Sky

Dove vedere Roma-Fiorentina? In diretta sia su DAZN che su SkyFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:20Notizie di FV
di Redazione FV

Dove vedere Roma-Fiorentina. La gara valida per la 35esima giornata di Serie A si giocherà allo stadio Olimpico alle 20.45 e sarà visibile sia su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti del massimo campionato italiano, che su Sky Sport, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 251. 