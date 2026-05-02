Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola ParkFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

A due giorni e mezzo da Roma-Fiorentina, la squadra agli ordini di Vanoli torna in campo al Viola Park oggi per la seduta d'avvicinamento alla sfida. Allenamento previsto in tarda mattinata al centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove procederà il recupero degli acciacciati e il tecnico viola farà le prove per lunedì sera.