Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park
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A due giorni e mezzo da Roma-Fiorentina, la squadra agli ordini di Vanoli torna in campo al Viola Park oggi per la seduta d'avvicinamento alla sfida. Allenamento previsto in tarda mattinata al centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove procederà il recupero degli acciacciati e il tecnico viola farà le prove per lunedì sera.
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