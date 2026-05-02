FirenzeViola Missione primo posto: la Fiorentina Primavera all'esame dell'Atalanta

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Con l’accesso ai playoff ormai ad un passo (manca solo un punto per la matematica certezza) e il sogno scudetto sempre più nel mirino, la Fiorentina Primavera tornerà domani in campo alle 13 per la terzultima giornata della regular season. Avversario dei viola sarà l’Atalanta, fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria che sogna però a sua volta l’accesso alle finali tricolori (Trapani e soci, primi in classifica, hanno 8 punti di vantaggio rispetto ai bergamaschi, che occupano la sesta posizione).

Qualche big assente

Daniele Galloppa però, come spesso successo ultimamente, rischia di non avere a disposizione molti dei suoi titolari, che potrebbero essere convocati da Paolo Vanoli per la sfida di lunedì a Roma - il riferimento va a Braschi, Puzzoli e Kospo - ma non per questo i viola arrivano sfiduciati all’appuntamento coi nerazzurri, anzi: le quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque gare di campionato sono la conferma che la Fiorentina sta attraversando un ottimo momento di forma e che vuole chiudere la prima parte del campionato in testa alla graduatoria.

Rischio sorpasso

Dove però oggi potrebbe esserci il momentaneo aggancio o addirittura superamento da parte delle altre contendenti: il Parma e il Cesena, che inseguono i gigliati a solo -1 (62 punti contro i 63 dei viola), oggi affronteranno rispettivamente in trasferta la Lazio e il Genoa, dunque la Fiorentina potrebbe scendere in campo domani a Zingonia ancora con l’imperativo di dover rincorrere. Ma per l’Under-20 che ha dimostrato fin qui di saper giocare il miglior calcio d’Italia nulla è ormai più impossibile.