FirenzeViola La situazione contrattuale di Vanoli: opzione unilaterale e bonus 10° posto

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Paolo Vanoli vuole provare a guadagnarsi la conferma sulla panchina della Fiorentina anche la prossima stagione e gli restano solo queste ultime 4 partite di campionato per poter dare un segnale forte alla dirigenza e in particolare a Fabio Paratici, che entro un mese e mezzo dovrà decidere a chi affidare la guida tecnica della prossima stagione. La salvezza è quasi matematica, solo un miracolo della Cremonese potrebbe rimettere in gioco la questione, ma è chiaro che sia la Fiorentina sia l'allenatore vorranno mettersi a un tavolo a bocce ferme, quando anche l'aritmetica permetterà di stare tranquilli.

Il contratto di Vanoli

L'allenatore ex Torino arrivò a Firenze per sostituire Pioli lo scorso novembre e come raccontato anche nella prima conferenza stampa, accettò praticamente tutte le condizioni proposte dalla Fiorentina senza neanche discutere, tanta era la voglia di guidare i viola. Per questo ha firmato un contratto da 8 mesi, in scadenza nel giugno del 2026, con opzione unilaterale in favore del club: sarà dunque solo la Fiorentina a poter scegliere se rinnovare di un anno il contratto di Vanoli. Che da par suo aveva fatto inserire nel contratto un bonus al raggiungimento del 10° posto in campionato a fine stagione: un segnale che voleva dare a tutti delle sue ambizioni. La matematica ancora non "condanna" Vanoli, perché il Sassuolo decimo è a 9 punti di distanza, ma alla fine il tecnico di Varese non riuscirà in questo obiettivo.