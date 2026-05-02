Femminile, tre gare per dare un senso alla stagione e programmare il futuro

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Le chances per una qualificazione alla Champions League che avrebbe del miracolose sono ormai ridotte all’osso per la Fiorentina Femminile che tuttavia, domani pomeriggio contro il Como al Viola Park, è più determinata che mai a tornare alla vittoria che per le ragazze di Pablo Pinones-Arce manca da oltre due mesi (per la precisione, dal 22 febbraio, giorno del 3-2 inflitto in casa al Sassuolo). Da quel momento Severini e compagne sono entrate in un loop negativo che, oltre a vederle uscire in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, le ha portate a raggranellare appena tre punti nelle successive quattro giornate e, di conseguenza, ad allontanarsi dalla zona-Coppa che era stato il grande obiettivo fin da inizio stagione.

Divario da ridurre

Domani dunque, contro il Como, l’imperativo a tre giornate dalla fine del campionato è quello di provare a dare un senso alla stagione, visto che oltretutto la società ha già comunicato nei giorni scorsi il rinnovo del tecnico svedese, su cui il club è intenzionato a impostare il progetto dei prossimi anni (l’allenatore di origini cilene ha siglato un prolungamento fino al 2028). Il rischio che la sfida con le lombarde sia più difficile del previsto c’è, visto che se la zona-Champions è attualmente lontana 5 punti (tanto è il divario tra la Juventus, terza con 32 lunghezze, e la Fiorentina, settima con 27) domani nel primo pomeriggio potrebbe essere addirittura di 8, visto che le bianconere saranno impegnate sul campo del Napoli, che a sua volta insegue un piazzamento europeo (le azzurre sono quarte a quota 30 punti).