FirenzeViola è anche su Youtube: iscriviti al canale e resta aggiornato

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2 Rivoluzione Fiorentina per ora nella comunicazione (via anche la Petrillo), Viola Park e marketing. Valutazioni in ogni comparto
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FirenzeViolaMaggioranza "bulgara" per Sarri e c'è chi spera nella sorpresa: i verdetti del sondaggio FV
Lorenzo Di BenedettoKean è un caso, ma la gestione degli ultimi giorni crea un danno a tutti. Con la giusta offerta partirà, sostituirlo però sarà molto complicato. Paratici e la società ci pensino bene
Angelo GiorgettiParatici, no ai compromessi sulle scelte tecniche. È arrivato per assumersi responsabilità e non deve deludere: da Grosso a Tedesco, il casting è aperto. Sarri? Ora è una suggestione. Tornano 27 prestiti, solo Beltran potrebbe restare
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