Rassegna stampa, oggi niente giornali ma notizie e approfondimenti

Rassegna stampa, oggi niente giornali ma notizie e approfondimenti
Oggi alle 08:00Notizie di FV
di Redazione FV

Oggi, sabato 2 maggio, non ci sono giornali in edicola vista la giornata di festa di ieri, e per questo la consueta rassegna stampa di Firenzeviola.it subirà delle modifiche. Non in quanto ad aggiornamenti e notizie che resteranno costanti sull'attualità del mondo Fiorentina, con focus e approfondimenti sui temi viola. 