Scadenze Fiorentina, nel 2026 Sabiri e Lezzerini, nel 2030 Piccoli e Fazzini
Si avvicina a grandi passi il momento delle scelte per la Fiorentina e per Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo chiamato a decidere su tantissime questioni dopo una stagione ai limiti del drammatico. Tra le questioni più importanti di cui dovrà tenere conto il dirigente ci sono anche quelle legate ai rinnovi e alle scadenze dei calciatori che potranno o salutare in estate (come Sabiri, ammesso che Paratici lo abbia mai visto) oppure dovranno ridiscutere il proprio contratto.
Scadenza a giugno
Le questioni più impellenti sono naturalmente i contratti in scadenza tra poco meno di due mesi, anche se per fortuna della Fiorentina non ci sono molte discussioni da portare avanti. Sabiri saluterà finalmente il Viola Park, su Lezzerini invece sarà fatta una riflessione con l'idea di prolungargli il contratto di almeno un altro anno da terzo portiere. Le altre questioni sono tutte legate ai riscatti, alcuni obbligatori in caso di salvezza (Fabbian e Brescianini), altri ancora da valutare (Rugani, Harrison e Solomon).
Le altre questioni spinose del 2027
In scadenza nel 2027 ci sono soltanto due giocatori ma rischiano di diventare entrambe questioni spinose. Il rinnovo sia per Dodo che per Fortini è lontano e se non dovesse arrivare un accordo, è complicato pensare di iniziare una stagione con la scadenza a fine anno.
Ecco la lista di tutte le scadenze della Fiorentina:
2026
Giovanni Fabbian (in caso di riscatto 2030)
Manor Solomon (in caso di riscatto 2030)
Marco Brescianini (in caso di riscatto 2031)
Jack Harrison (in caso di riscatto 2029)
Daniele Rugani (in caso di riscatto 2028)
Abdelhamid Sabiri
Luca Lezzerini
2027
Dodo
Niccolò Fortini
2028
Nicolò Fagioli
Rolando Mandragora
Luca Ranieri
Tariq Lamptey
Robin Gosens
David De Gea
Oliver Christensen
Luis Balbo
2029
Moise Kean
Pietro Comuzzo
Albert Gudmundsson
Cher Ndour
Marin Pongracic
Fabiano Parisi
2030
Roberto Piccoli
Jacopo Fazzini
Eddy Kouadio
Eman Kospo
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