FirenzeViola Scadenze Fiorentina, nel 2026 Sabiri e Lezzerini, nel 2030 Piccoli e Fazzini

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Si avvicina a grandi passi il momento delle scelte per la Fiorentina e per Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo chiamato a decidere su tantissime questioni dopo una stagione ai limiti del drammatico. Tra le questioni più importanti di cui dovrà tenere conto il dirigente ci sono anche quelle legate ai rinnovi e alle scadenze dei calciatori che potranno o salutare in estate (come Sabiri, ammesso che Paratici lo abbia mai visto) oppure dovranno ridiscutere il proprio contratto.

Scadenza a giugno

Le questioni più impellenti sono naturalmente i contratti in scadenza tra poco meno di due mesi, anche se per fortuna della Fiorentina non ci sono molte discussioni da portare avanti. Sabiri saluterà finalmente il Viola Park, su Lezzerini invece sarà fatta una riflessione con l'idea di prolungargli il contratto di almeno un altro anno da terzo portiere. Le altre questioni sono tutte legate ai riscatti, alcuni obbligatori in caso di salvezza (Fabbian e Brescianini), altri ancora da valutare (Rugani, Harrison e Solomon).

Le altre questioni spinose del 2027

In scadenza nel 2027 ci sono soltanto due giocatori ma rischiano di diventare entrambe questioni spinose. Il rinnovo sia per Dodo che per Fortini è lontano e se non dovesse arrivare un accordo, è complicato pensare di iniziare una stagione con la scadenza a fine anno.

Ecco la lista di tutte le scadenze della Fiorentina:

2026

Giovanni Fabbian (in caso di riscatto 2030)

Manor Solomon (in caso di riscatto 2030)

Marco Brescianini (in caso di riscatto 2031)

Jack Harrison (in caso di riscatto 2029)

Daniele Rugani (in caso di riscatto 2028)

Abdelhamid Sabiri

Luca Lezzerini

2027

Dodo

Niccolò Fortini

2028

Nicolò Fagioli

Rolando Mandragora

Luca Ranieri

Tariq Lamptey

Robin Gosens

David De Gea

Oliver Christensen

Luis Balbo

2029

Moise Kean

Pietro Comuzzo

Albert Gudmundsson

Cher Ndour

Marin Pongracic

Fabiano Parisi

2030

Roberto Piccoli

Jacopo Fazzini

Eddy Kouadio

Eman Kospo