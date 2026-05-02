FirenzeViola Qui Fiorentina, chi recupera per la Roma: speranza per Piccoli

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A 36 ore da Roma-Fiorentina la squadra viola deve ancora far fronte all'emergenza infortuni che la sta colpendo da qualche settimana, anche se spera in qualche recupero. Gosens e Parisi dovrebbero essere recuperati e partire almeno dalla panchina lunedì sera, mentre su Roberto Piccoli la questione è un po' più complicata: l'attaccante ha saltato la gara con il Sassuolo per un risentimento all'adduttore e sta facendo sedute personalizzate per recuperare al più presto.

In caso di ulteriore forfait è pronto di nuovo Gudmundsson, a meno che il tecnico, colpito dal polverone sollevato dal mancato ingresso del 2006 Braschi non faccia mosse a sorpresa. Fortini non recupererà mentre resta da capire se Balbo ha recuperato dal problema che lo aveva costretto al cambio contro il Sassuolo.