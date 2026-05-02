Gudmundsson, batti un colpo. Da falso nueve l'ultima opportunità

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Non è stata una stagione facile per nessuno alla Fiorentina, ma probabilmente Albert Gudmundsson è l'emblema delle difficoltà tecniche e tattiche di una squadra partita per puntare all'Europa e costretta a rincorrere la salvezza per gran parte del campionato. Oggi la situazione è decisamente più tranquilla, ma il talento del numero 10 islandese continua ad essere intermittente, per non dire assente. L'ultima rete risale al 16 marzo contro la Cremonese e tutta Firenze aspetta che l'ex Genoa batta un colpo importante, chissà che non possa essere Roma la svolta.

I numeri di Gud

Sono 10 le reti stagionali, è vero, ma vanno anche contestualizzate. Cinque sono arrivate in Conference League, una nei playoff e le altre tra girone e fase eliminatorie, senza riuscire a pungere nella doppia sfida più importante contro il Crystal Palace. Le altre cinque sono arrivate in campionato, di cui tre su calcio di rigore e due nelle partite già decise contro Udinese e Cremonese. A questi vanno aggiunti 4 assist. Sono 7 i punti portati da gol o assist di Gudmundsson in questo campionato, senza mai però convincere davvero. Ora le ultime opportunità da falso nueve viste le numerose assenze in attacco, poi in estate sarà fatta una riflessione approfondita su cosa potrà dare il calciatore islandese alla Fiorentina la prossima stagione.