Domani c'è Udinese-Fiorentina: ecco dove guardare il match delle 12.30

Dopo la batosta di Monza, la Fiorentina torna in campo domenica 29 novembre per affrontare l'Udinesenella gara valida per il tredicesimo turno del campionato di Serie A. La squadra di Paolo Vanoli sarà impegnata in trasferta contro i bianconeri domani, con calcio d'inizio fissato alle ore 12.30.

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 12. Sarà dunque possibile seguire il lunch match attraverso la nota piattaforma televisiva; per seguirla con noi i canali sono sempre gli stessi, FirenzeViola.it con la diretta testuale e Radio FirenzeViola con la cronaca del match affidata al nostro Andrea Giannattasio collegato da Udine, con ampio pre e post-partita e commenti da studio con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua.

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