Atta pronto al nuovo debutto nella sua Udine, il Corriere dello Sport: "Entrerà al 65'"

Arthur Atta vede avvicinarsi il ritorno in campo e potrebbe farlo proprio contro l'Udinese, la sua ex squadra. Il centrocampista francese, classe 2003, non gioca dal 20 settembre, quando affrontò il Napoli al Franchi. A fermarlo per circa due mesi è stato un sovraccarico ai muscoli addominali, come spiegato da Vanoli alla vigilia della sfida con il Genoa a inizio ottobre. Un'assenza che ha privato la Fiorentina delle sue giocate e della capacità di dare imprevedibilità alla manovra. In estate il club aveva investito 25 milioni per il 70% del cartellino, lasciando all'Udinese il 30% sulla futura rivendita.

La convocazione per Monza è servita al francese per riassaporare il clima partita. Dopo sei giorni e quattro allenamenti, al Bluenergy Stadium potrebbe trovare spazio negli ultimi 20-25 minuti, anche se Vanoli non esclude un suo impiego dal primo minuto e deciderà dopo la rifinitura. Una sfida speciale per Atta, che ha sempre riconosciuto all'Udinese, insieme al Metz, un ruolo importante nella propria crescita.

Con il ritorno al 4-3-3, Pedro Gonçalves dovrebbe invece partire dalla panchina dopo le ultime due gare da trequartista. Al momento il centrocampo vede Fagioli in regia, affiancato da Ndour e Brescianini. Atta potrebbe insidiare uno dei due interni, mantenendo il sistema a tre, oppure avanzare sulla trequarti in caso di necessità offensive. Lo scrive il Corriere dello Sport.