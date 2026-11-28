FirenzeViola Qui Udine, l'ex Zaniolo a guidare l'attacco dei friulani

L'Udinese non ha ancora vinto in stagione, ma il cambio di panchina qualcosa ha smosso. Intanto domani dovrebbe essere il doppio ex Zaniolo a guidare l'attacco bianconero

C’ha pensato il doppio ex della sfida di domani, Nicolò Zaniolo, a concretizzare qualcuno dei progressi mostrati dall’Udinese dopo il cambio in panchina. I friulani hanno ritrovato punti nell’ultimo turno fermando la corsa del Bologna di Palladino e portando a casa un pareggio che ha interrotto una striscia negativa da ben 8 sconfitte consecutive.

Zaniolo falso nove

Gol a parte sarà proprio Zaniolo a guidare l’attacco dei friulani che ancora non hanno vinto una partita di fronte ai propri tifosi. Il cammino fin qui in campionato dei bianconeri è stato particolarmente accidentato, illusorio nei primi 180 minuti tra il pari di Como e la vittoria sul Monza ma successivamente negativo, con 6 k.o. in serie contro Lazio, Inter, Cagliari, Torino, Lecce e Milan soltanto interrotti da un pari con il Parma cui poi son seguite altre due sconfitte (con Roma e Venezia) che hanno portato al cambio di panchina, con l’addio a Runjiaic e l’arrivo di Zanetti.