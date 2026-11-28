Il programma di oggi in casa Fiorentina: allenamento poi la conferenza
Giornata di vigilia in casa Fiorentina, con la formazione viola pronta a ultimare la preparazione in vista del prossimo impegno. La squadra sosterrà la consueta seduta di rifinitura, durante la quale Vanoli avrà l'opportunità di mettere a punto gli ultimi accorgimenti tattici e valutare le condizioni dei propri giocatori a 24 ore dalla sfida contro l'Udinese. Un allenamento importante anche per sciogliere gli eventuali dubbi di formazione e definire le scelte in vista della gara.
A seguire, alle ore 16, spazio alla conferenza stampa dell'allenatore. Il tecnico viola presenterà la sfida ai microfoni dei giornalisti, soffermandosi sulle insidie dell'incontro, sul momento della squadra e sulle condizioni dei singoli. Sarà inoltre l'occasione per raccogliere eventuali indicazioni sulle scelte di formazione e sulle aspettative dell'allenatore.
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