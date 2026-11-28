Fiorentina a caccia di "equilibrio": a farne le spese può essere Gonçalves. E davanti testa a testa Pellegrino-Beto
Nonostante gli oltre 100 milioni investiti sul mercato estivo per rinnovare la rosa, la Fiorentina è ripiombata nuovamente nella lotta per non retrocedere. La trasferta di Udine assume quindi un peso particolare, soprattutto dopo la pesante battuta d’arresto rimediata a Monza. Per provare a invertire la rotta, Vanoli sembra intenzionato a puntare su un atteggiamento più prudente, mettendo da parte fantasia e qualità individuali in favore di equilibrio, umiltà e concretezza.
Centrocampo rivoluzionato: Brescianini al posto di Pedro Gonçalves
Le prime novità potrebbero riguardare proprio la mediana, dove Pedro Goncalves dovrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Brescianini. Con Fagioli, chiamato a sostituire Oulai, e Ndour, la Fiorentina tornerebbe a quel 4-3-3 pensato per garantire maggiore solidità. Cambiamenti anche nel reparto arretrato, dove le assenze di Viery e Pongracic obbligheranno Vanoli a ridisegnare la linea difensiva.
Difesa inedita e dubbi in attacco, dove Beto insidia Pellegrino
Davanti a De Gea dovrebbero agire Dragusin e Ranieri, con Jimenez sulla corsia destra. A sinistra resta aperto il ballottaggio tra Valdepenas e Joao Mario. In avanti, invece, Njie è pronto a riprendersi una maglia da titolare, mentre Mastantuono resta un punto fermo. Il principale dubbio riguarda il centravanti: Pellegrino parte ancora favorito, ma Beto spinge per una maglia dal primo minuto e sogna di lasciare il segno contro la sua ex squadra.
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