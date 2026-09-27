Dodo, il primo segnale è stato per Vanoli. Ma la concorrenza per lui resta

Tra gli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it c'è senza dubbio il focus che la nostra redazione ha dedicato in giornata a Dodo, tra i giocatori scesi in campo nell'amichevole di stamattina tra la Fiorentina e il Signa. Qualche segnale incoraggiante da parte del brasiliano è in effetti arrivato. Niente di eccezionale, sia chiaro, ma almeno una gara iniziata in sordina e chiusa in crescendo. Il terzino ha fatto capire di voler emergere, a dispetto delle polemiche e le (sue) uscite social spesso ammiccanti a proposito di un futuro lontano da Firenze. La società si aspetta un cambio di passo dell'ex Shakhtar Donetsk, che da troppo tempo appare indolente. Al momento Dodo occupa il terzo posto nelle scelte per il ruolo di esterno destro. Il brasiliano avrà quindi le prossime settimane per cercare di convincere nuovamente Vanoli, che continua ad apprezzarlo ma si aspetta da lui maggiore determinazione.