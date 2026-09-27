Ranieri torna capitano (in amichevole) per la prima volta dal Losanna
Curiosità direttamente dall'amichevole della Fiorentina contro il Signa in programma oggi al Viola Park. Complice l'assenza di De Gea con Christensen che andrà in porta, il capitano dei viola sarà Luca Ranieri che torna così capitano, seppur in amichevole, a distanza di quasi un anno dall'ultima volta. L'ultima partita di Ranieri da capitano ufficiale della Fiorentina è stata la sfida di UEFA Conference League contro il Losanna, giocata a metà dicembre 2025.
Subito dopo quella brutta sconfitta europea, l'allenatore Paolo Vanoli ha attuato una vera e propria rivoluzione di leadership all'interno dello spogliatoio viola. Nella successiva partita di Serie A del 21 dicembre 2025 contro l'Udinese, Ranieri è sceso in campo senza la fascia, che è passata stabilmente sul braccio del portiere David de Gea.
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