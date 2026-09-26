La buona notizia: Parisi torna a lavorare con il pallone
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Prima di rivederlo in campo passerà ancora qualche mese, ma intanto il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi ha fatto progressi. Con un passo importante fatto proprio oggi: tornare a lavorare con il pallone.
Fermo da maggio per l'operazione al ginocchio, Parisi sta dunque bruciando le tappe e chissà che non possa riassaporare il campo prima della fine del 2026. Per la gioia di Vanoli per il quale, nella scorsa stagione, è stato un giocatore fondamentale, utilizzato sia come terzino sinistro che come esterno destro.
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