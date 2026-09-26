La buona notizia: Parisi torna a lavorare con il pallone

La buona notizia: Parisi torna a lavorare con il palloneFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Prima di rivederlo in campo passerà ancora qualche mese, ma intanto il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi ha fatto progressi. Con un passo importante fatto proprio oggi: tornare a lavorare con il pallone

Fermo da maggio per l'operazione al ginocchio, Parisi sta dunque bruciando le tappe e chissà che non possa riassaporare il campo prima della fine del 2026. Per la gioia di Vanoli per il quale, nella scorsa stagione, è stato un giocatore fondamentale, utilizzato sia come terzino sinistro che come esterno destro.