Fiorentina, il programma di oggi. Come seguire l'amichevole con il Signa

Fiorentina, il programma di oggi. Come seguire l'amichevole con il SignaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Giacomo A. Galassi

Giornata di amichevole oggi per la Fiorentina che alle 11 al Viola Park, nello stadio Curva Fiesole, accoglie il Signa 1914 per una partita rievocativa della prima gara giocata dal club viola dopo la sua nascita 100 anni fa. Come seguire la sfida? Radio Firenzeviola sarà in diretta con la cronaca dallo stadio di Bagno a Ripoli, altrimenti sarà possibile seguire gli aggiornamenti dai canali ufficiali del club. I biglietti per la sfida costavano 10 euro l'intero e 7 euro per gli abbonati al Franchi.