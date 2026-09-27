Fiorentina, il programma di oggi. Come seguire l'amichevole con il Signa
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Giornata di amichevole oggi per la Fiorentina che alle 11 al Viola Park, nello stadio Curva Fiesole, accoglie il Signa 1914 per una partita rievocativa della prima gara giocata dal club viola dopo la sua nascita 100 anni fa. Come seguire la sfida? Radio Firenzeviola sarà in diretta con la cronaca dallo stadio di Bagno a Ripoli, altrimenti sarà possibile seguire gli aggiornamenti dai canali ufficiali del club. I biglietti per la sfida costavano 10 euro l'intero e 7 euro per gli abbonati al Franchi.
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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