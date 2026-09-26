Domani amichevole Fiorentina-Signa: occasione per i più giovani

Domani amichevole Fiorentina-Signa: occasione per i più giovaniFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Domani alle 11, al Viola Park, la Fiorentina sosterrà l'amichevole con il Signa, che storicamente è stata la prima avversaria dei viola. Con otto nazionali impegnati con le rispettive selezioni, al Viola Park si è aperto uno spazio per i ragazzi della Primavera di Aurelio Andreazzoli. Il test darà loro la possibilità di mostrare sul campo ciò che hanno fatto intravedere in allenamento. E per qualcuno, anche pochi minuti potrebbero essere il primo passo verso una convocazione tra i grandi. Ecco quali nell'articolo di Andrea Giannattasio.