Domani amichevole Fiorentina-Signa: occasione per i più giovani
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Domani alle 11, al Viola Park, la Fiorentina sosterrà l'amichevole con il Signa, che storicamente è stata la prima avversaria dei viola. Con otto nazionali impegnati con le rispettive selezioni, al Viola Park si è aperto uno spazio per i ragazzi della Primavera di Aurelio Andreazzoli. Il test darà loro la possibilità di mostrare sul campo ciò che hanno fatto intravedere in allenamento. E per qualcuno, anche pochi minuti potrebbero essere il primo passo verso una convocazione tra i grandi. Ecco quali nell'articolo di Andrea Giannattasio.
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La nuova Fiorentina e la vecchia Italia, con il Signa ci scuotiamo dal torpore della sosta. E al c.t. consigliamo, oltre che uno sguardo a Fagioli, una telefonata a Vanolidi Tommaso Loreto
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Copertina
Andrea GiannattasioSquadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzioni
Luca CalamaiIdee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contratto
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