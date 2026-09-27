I segnali incoraggianti per Vanoli: da Gnonto a Jimenez, la sua Viola va

Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato certamente il bilancio che la nostra redazione ha fatto dell'amichevole andata in scena questa mattina tra la Fiorentina e il Signa dove, al netto della disparità dei valori, non sono mancati spunti positivi: Vanoli ha trovato risposte convincenti da diversi singoli soprattutto da Willy Gnonto, sull’esterno sinistro del 4-2-3-1 schierato dal mister. Pronti-via l’ex azzurro in dieci minuti ha confezionato prima l’assist per il gol di Gonçalves e poi una rete. Gnonto è stato una spina nel fianco per il Signa. E dopo l’ingresso di Valdepenas ha dato una grande mano anche in difesa, lasciando spazio allo spagnolo. Luci e ombre per il “Pote” Gonçalves sulla trequarti che oltre al gol ha provato a dialogare con i compagni di reparto, nonostante una forma non ancora al 100% cui ha cercato di sopperire d’esperienza.