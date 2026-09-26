Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 26 settembre 2026.
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Squadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzionidi Andrea Giannattasio
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1 Squadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzioni
2 Vanoli, la fase 2 può attendere. Le nazionali frenano Oulai e Fagioli, con Atta al lavoro sul piano fisico gli esperimenti tattici possono attendere
3 Ritorno di fiamma per Udogie? Per il Corriere Fiorentino Paratici valuta un nuovo terzino a gennaio
Copertina
FirenzeViolaDa De Gea a Ndour: non solo i nuovi, Vanoli ha rigenerato anche la vecchia guardia viola
Luca CalamaiIdee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contratto
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