FirenzeViola Segnali Dodo: il brasiliano vuole scalare le gerarchie. Vanoli lo aspetta

Primi segnali di Dodo contro il Signa: il brasiliano vuol provare a emergere. Vanoli e la società si aspettano un cambio di passo

Qualche segnale incoraggiante da parte di Dodo, oggi contro il Signa. Niente di eccezionale, sia chiaro, ma almeno una gara iniziata in sordina e chiusa in crescendo. Il terzino ha fatto capire di voler emergere, a dispetto delle polemiche e le (sue) uscite social spesso ammiccanti a proposito di un futuro lontano da Firenze. La società si aspetta un cambio di passo dell'ex Shakhtar Donetsk, che da troppo tempo appare indolente.

L'aspettativa di Vanoli

Al momento Dodo occupa il terzo posto nelle scelte per il ruolo di esterno destro. Il brasiliano avrà quindi le prossime settimane per cercare di convincere nuovamente Vanoli, che continua ad apprezzarlo ma si aspetta da lui maggiore determinazione e un atteggiamento più positivo. Finora, con il ritorno dell’allenatore varesino, Dodo non è ancora sceso in campo, nonostante nella scorsa stagione fosse praticamente un titolare fisso.

Una condizione inedita

Per il classe '98 si tratta di una situazione completamente diversa rispetto al passato, e ora dovrà lavorare per recuperare terreno rispetto ai compagni di squadra. Anche sul fronte del contratto non ci sono novità: il discorso per il rinnovo è ancora bloccato e, al momento, la possibilità di prolungare l’accordo appare sempre più distante sebbene qualche settimana fa non sembrasse così. Stanti così le cose, il suo percorso finirà a giugno del 2027.