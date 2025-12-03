Kean e i rumors di mercato. Il Tirreno: "Voci del Barcellona lo distraggono"

vedi letture

Sulle pagine odierne de Il Tirreno si parla delle difficoltà che hanno colpito in attacco Moise Kean e dei problemi che sta avendo la Fiorentina nel reparto offensivo ormai da inizio stagione. Kean - si legge - è stati colpito dalla sfortuna, con la punta che dovrà lavorare molto sulla precisione al tiro visto che sono già troppi i pali colpiti e solo 2 le reti in Serie A, quando un anno fa erano addirittura 12. Con i 4 legni colpiti fin qui, è ora di aggiustare la mira.

Si è parlato negli scorsi giorni dell'incontro che c'è stato settimana scorsa tra l'entourage di Moise e il Barcellona. Un contatto informale con i dirigenti blaugrana che in questo momento stanno esaminando il mercato internazionale per eventuali esigenze future. Nulla di concreto, solo un semplice faccia a faccia, ma che comunque distoglie dagli obiettivi attuali.