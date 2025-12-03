Il CNB di Calamai: "Viola, cambiano le strategie di mercato: la 3ª priorità è un forte esterno"

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sul momento della Fiorentina: "L'idea di un cambiamento di modulo sta prendendo sempre più corpo. Con la rosa attuale l'eventuale alternativa può essere solo un 4-3-2-1. Ma io credo che nella testa di Vanoli, l'approdo finale sia diverso e andare più su un 4-3-3.

Ma per fare questo serve un attaccante esterno. Ecco perché la strategia di mercato della Fiorentina è cambiata: la priorità adesso è un forte esterno. Li abbiamo mandati via tutti nello scorso mercato, ora lo cercheremo come il pane".