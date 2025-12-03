Il CNB di Calamai: "Viola, cambiano le strategie di mercato: la 3ª priorità è un forte esterno"
Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sul momento della Fiorentina: "L'idea di un cambiamento di modulo sta prendendo sempre più corpo. Con la rosa attuale l'eventuale alternativa può essere solo un 4-3-2-1. Ma io credo che nella testa di Vanoli, l'approdo finale sia diverso e andare più su un 4-3-3.
Ma per fare questo serve un attaccante esterno. Ecco perché la strategia di mercato della Fiorentina è cambiata: la priorità adesso è un forte esterno. Li abbiamo mandati via tutti nello scorso mercato, ora lo cercheremo come il pane".
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Scelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatoridi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
2 Scelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatori
Copertina
FirenzeViolaIl ciclo che può dare la svolta: un dicembre di fuoco tra un campionato da salvare e una Conference da correggere
Angelo GiorgettiPioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com