L'attacco viola spuntato. Il Corriere Fiorentino: "Un reparto da 110 milioni in crisi"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino fa il punto sull'attacco viola, definendolo spuntato. Con oltre 50 milioni di euro investiti (di cui 51 solo per Piccoli e il riscatto di Gud, cui aggiungere altri 10 milioni per Fazzini e l’ingaggio da quasi 2 milioni di Dzeko) l’attacco viola è da piena zona retrocessione, terzultimo con 10 gol fatti come Pisa e Lecce e davanti solo ai 9 del Parma e agli 8 del Verona.

Dati che certificano una crisi del che si ripercuote sulla classifica, almeno considerando il confronto con la passata stagione (-15 reti) quando il gioco espresso dalla squadra di Palladino non sarà stato spettacolare ma comunque sufficiente a consentire a Kean di segnare 25 gol tra campionato e coppe. Eppure aggiungendo alle cifre spese in estate i 52 milioni di clausola rescissoria non incassati per Kean, il valore dell’attacco supera di poco (in teoria) i 110 milioni di euro, ulteriore conferma di come molti conti non tornino.