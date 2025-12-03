L'attacco viola spuntato. Il Corriere Fiorentino: "Un reparto da 110 milioni in crisi"
Il Corriere Fiorentino fa il punto sull'attacco viola, definendolo spuntato. Con oltre 50 milioni di euro investiti (di cui 51 solo per Piccoli e il riscatto di Gud, cui aggiungere altri 10 milioni per Fazzini e l’ingaggio da quasi 2 milioni di Dzeko) l’attacco viola è da piena zona retrocessione, terzultimo con 10 gol fatti come Pisa e Lecce e davanti solo ai 9 del Parma e agli 8 del Verona.
Dati che certificano una crisi del che si ripercuote sulla classifica, almeno considerando il confronto con la passata stagione (-15 reti) quando il gioco espresso dalla squadra di Palladino non sarà stato spettacolare ma comunque sufficiente a consentire a Kean di segnare 25 gol tra campionato e coppe. Eppure aggiungendo alle cifre spese in estate i 52 milioni di clausola rescissoria non incassati per Kean, il valore dell’attacco supera di poco (in teoria) i 110 milioni di euro, ulteriore conferma di come molti conti non tornino.
