Verso Sassuolo-Fiorentina, già 1500 biglietti venduti: si punta al sold-out di 4000
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport fa il punto sui biglietti venduti per la trasferta di Reggio Emilia. Ieri erano già 1500 i tagliandi strappati e siccome c’è tempo fino alle 19 di venerdì l’obiettivo è di avvicinare il più possibile i 4.000 tagliandi del Mapei Stadium messi a disposizione dei sostenitori della Fiorentina.
Per dire che a Reggio Emilia ci sarà comunque un muro viola pronto a farsi elastico per spingere Ranieri e compagni verso la prima vittoria che cambi il corso delle cose, dando finalmente il via al rilancio in classifica tanto atteso e ormai indifferibile. Società e squadra viola, insomma, si affidano ai tifosi sapendo benissimo che l’unità porta alla salvezza.
Pubblicità
Primo Piano
Scelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatoridi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
2 Scelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatori
Copertina
FirenzeViolaIl ciclo che può dare la svolta: un dicembre di fuoco tra un campionato da salvare e una Conference da correggere
Angelo GiorgettiPioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com