Verso Sassuolo-Fiorentina, già 1500 biglietti venduti: si punta al sold-out di 4000

Il Corriere dello Sport fa il punto sui biglietti venduti per la trasferta di Reggio Emilia. Ieri erano già 1500 i tagliandi strappati e siccome c’è tempo fino alle 19 di venerdì l’obiettivo è di avvicinare il più possibile i 4.000 tagliandi del Mapei Stadium messi a disposizione dei sostenitori della Fiorentina.

Per dire che a Reggio Emilia ci sarà comunque un muro viola pronto a farsi elastico per spingere Ranieri e compagni verso la prima vittoria che cambi il corso delle cose, dando finalmente il via al rilancio in classifica tanto atteso e ormai indifferibile. Società e squadra viola, insomma, si affidano ai tifosi sapendo benissimo che l’unità porta alla salvezza.