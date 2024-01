BARAK, L'affare col Cagliari non decolla. Tempi stretti

Fonte: da Milano, Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non sta decollando la trattativa per portare Antonin Barak al Cagliari, uno degli affari sul tavolo della Fiorentina in queste ultime ore di calciomercato. I rossoblu, pronti ad accogliere Yerry Mina che ha già svuotato l'armadietto al Viola Park ed è atteso tra oggi e domani, per ora non sono vicini ad accogliere l'altro viola che stanno trattando, cioè Barak. La pista si sta raffreddando perché i tempi per trovare un accordo definitivo sono stretti: si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore ma ad ora l'operazione che porterebbe il ceco in prestito in Sardegna è un'ipotesi lontana.