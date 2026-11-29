Zanoli: "L'avevamo preparata così, con Zaniolo a dare pochi riferimenti"

Alessandro Zanoli, terzino dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa per commentare la vittoria ottenuta contro la Fiorentina nella tredicesima giornata di Serie A: "L'avevamo preparata così in settimana, con Zaniolo che doveva dare pochi riferimenti agli avversari. Siamo finalmente riusciti a portare a casa i tre punti davanti al nostro pubblico, al termine di una buona prestazione. Nel primo tempo avremmo potuto segnare più reti. Siamo riusciti a creare tante occasioni e abbiamo fatto una grande gara".

Come stai fisicamente?

"Piano piano, giocando, sto mettendo minuti nelle gambe. Non era facile subentrare oggi: con questa partita sono arrivato complessivamente a circa 90 minuti di gioco. Sono entrato in un momento in cui eravamo calati e la gara si era fatta più fisica. Sono felice della mia prestazione e piano piano troverò sempre più spazio".

Cosa ha portato di nuovo Zanetti?

"Eravamo un po' giù di morale, il mister e il suo staff ci hanno trasmesso fiducia. Si era visto anche a Bologna: quando giochiamo con fiducia siamo un'altra squadra, che non merita di occupare la posizione di classifica in cui si trova adesso".