FirenzeViola Da Serie B

Sconfitti per 1-0 dall'Udinese i viola non danno segni di reazione dopo la sconfitta di Monza. In attesa di definire il futuro di Vanoli questa Fiorentina mostra tutte le pecche di una squadra che sta (di nuovo) scivolando verso la serie B

Peggio di così, peggio di questa squadra che oggi esce sconfitta davanti a una modesta Udinese, c'è solo la categoria inferiore. E la Fiorentina, che quest'anno sta bissando la propria discesa negli inferi dopo gli orrori dell'anno scorso, sta facendo di tutto per iscriversi al prossimo campionato cadetto. Non c'è molto altro da dire nel raccontare la sfida di Udine, match nel quale i viola di fatto si comportano da spettatori, come se il risultato non li riguardasse, alimentando un'assenza di consapevolezza che poi di fatto è la stessa sbandierata da società e tecnico. Infondo, da che mondo e mondo, i calciatori non possono che assorbire l'humus che li contornia, che arrivi dalla dirigenza o direttamente da una proprietà distante migliaia di chilometri.

La società

Curiosamente persino DAZN posticipa le parole di Paratici sul futuro di Vanoli, fatto sta che l'intervento del ds scoperchia tutto il surrealismo del mondo viola. Nessuna assunzione di responsabilità, nessuna spiegazione sulle difficoltà del momento, una difesa di Vanoli che suona come minimo di facciata, semmai il bizzarro riferimento agli impegni delle nazionali che hanno impedito alla squadra di diventare gruppo. Come se al Viola Park De Gea e compagni andassero a far tutto fuorchè uno sport di squadra. Certo, il ds segue i ragionamenti del suo dg che non più tardi di qualche giorno fa, in un'intervista alla Nazione, ha soprattutto rivendicato meriti sulla passata stagione, ma francamente immaginare che questa sia la sua tanto sbandierata rivoluzione fa cadere le braccia

L'allenatore

Poi c'è un allenatore che ancora ieri ribadiva di essere “l'uomo giusto al posto giusto”. Nel suo vai e vieni in termini di formazione oggi il tecnico è tornato all'antico, almeno inizialmente vista la girandola di moduli sfoderata in 90 minuti, conferma che un'idea chiara di come far giocare questa squadra ancora non se l'è fatta. Mentre parlare di spartito oggi imbarazza, perché non è dato sapere chi o cosa i calciatori abbiano provato a interpretare in campo. Quale sia il futuro di Vanoli ancora non è chiaro, ma è altrettanto evidente che questa squadra segue tutti fuorchè lui

L'universo viola

Nel mezzo c'è un ritiro deciso non per motivi punitivi (in effetti il gruppo merita di esser premiato) ma per fare gruppo alla faccia delle chiamate in nazionale (perchè anche questo si è sentito prima della partita). Accuse di mancanza d'umiltà cadute nel vuoto, dirigenti che rifuggono colpe, un centro sportivo dove si tiene lontani i tifosi e più un generale una struttura che avrebbe dovuto aiutare tutti a rendere di più e che invece Paratici ha solo idealmente raccontato senza che oggi se ne ravveda la minima traccia. Esattamente come la proprietà, che al solito di fronte a disastri come quelli odierni si guarda bene dal dire una parola. Non c'è che dire, questa Fiorentina ha tutte le caratteristiche per guadagnarsi ciò che rincorre (o sta costruendo...) da più di un anno, la Serie B.