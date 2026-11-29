Zaniolo: "Cercavamo questa vittoria da tanto: la stagione comincia ora"

Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 nel match contro la Fiorentina: "Vittoria che cercavamo da tanto, stiamo lavorando tantissimo tutti i giorni e spero che oggi inizi il nostro campionato. Siamo più quanto fatto vedere fino ad ora".

Vittoria da dedicare a Pozzo? "Assolutamente, non è stato bene ma ora sta meglio. La dedichiamo a lui e gli mandiamo un grande abbraccio. Speriamo di rivederlo il prima possibile al centro sportivo, abbiamo bisogno di lui".

Lovric? "Felice per lui, non smetterò mai di spendere parole positive perché è veramente un bravo ragazzo".