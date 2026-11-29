Zanetti: "Nel primo tempo dovevamo stare sopra 2/3 a zero. Normale rischiare"

Il tecnico dell’Udinese Paolo Zanetti ha parlato a DAZN dopo il successo per 1-0 nel match contro la Fiorentina: "Bella giornata, volevamo che lo fosse perché incontravamo una squadra di grande qualità. Dovevamo essere attenti, senza perdere la fase offensiva. Nel primo tempo dovevamo essere sopra di 2/3 gol, quando non accade poi nel finale rischi. Abbiamo creato tantissimo e loro pochissimo: questo la dice lunga sulla giornata in generale".

Zaniolo? "Giocatore che deve fare la differenza, senza avere il peso di fare tutto lui. Sta crescendo il concetto di squadra, poi i singoli vengono fuori. Senza un concetto di lavoro in tutte le fasi si rischia di fare partite un po' a folate. Oggi mi è piaciuto che siamo stati squadra, quello che è successo è figlio di un lavoro comune e dobbiamo assolutamente battere su questa strada".

Con Davis le cose cambieranno? "E' uno dei nostri migliori giocatori, ha caratteristiche ben precise e sposta gli equilibri. Non volevamo dare punti di riferimento con due punte come quelle di oggi, hanno gamba e tecnica. In alcune situazioni si vede che ci manca un centravanti d'area, Davis in forma può spostare gli equilibri e anche delle idee di gioco".

Come ha trovato Lovric? "Giocatore che conosco bene e che avevo richiesto per due volte. Lui sa la stima che ho di lui, ha dei gol nel bagaglio e poi ha cuore. E' qui da tanto tempo, ci tiene. Sta trascinando tutti, come Kabasele. Sono giocatori che hanno a cuore il nostro momento, che non è finito. La squadra risponde, c'è feeling e questa è la cosa più importante".