Vanoli (DAZN): "Il problema è la testa. Facciamo 40 punti il prima possibile"

Paolo Vanoli dopo la sconfitta contro l'Udinese parla così a DAZN: "Non è l'approccio il problema, abbiamo reagito dopo il gol ma in questo momento è unpo' la testa che non fa andare le gambe. Siamo in una posizione di classifica che non ci aspettavamo, ora dobbiamo lavorare e restare uniti per uscire da questa situazione. Rispetto a Monza i ragazzi hanno reagito. Il primo responsabile di questa situazione sono io e sono io che devo tirarli fuori".

La scelta delle due punte? Perché dopo 10 minuti ha cambiato?

"Non riuscivamo a mettere tanti cross. Anche a Monza quando mi sono messo così non abbiamo mai messo palle pulite dentro. Atta invece poteva creare qualcosa tra le linee. Così come con Goncalves che infatti ha trovato il palo. Si può parlare di tante soluzioni ma dobbiamo liberare la testa come quando sono arrivato. E fare qualcosa in più tutti, io in primis".

Cosa sta succedendo?

"Il problema è che tutti ci aspettavamo una classifica diversa e poi quando ti ritrovi in questa situazione ti si fermano un po' le gambe. Dobbiamo liberare la testa e andare avanti con le nostre qualità".

Come sta De Gea?

"Non ho parlato con il dottore, dovrebbe essere un problema muscolare ma valuteremo domani".

Come si sente Paolo Vanoli?

"Grande responsabilità perché la nostra gente e la mia società non merita questo. Però siamo noi, come l'anno scorso dobbiamo mettere l'elmetto e arrivare il prima possibile ai 40 punti anche se sarà lunga. I ragazzi devono stare tranquilli, devoino capire che le partite sono diverse".