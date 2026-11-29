Marelli sul gol annullato all'Udinese: "Andava convalidato: vi spiego perché"

Luca Marelli, ex arbitro che analizza le decisioni arbitrali, ha spiegato cosìè successo sul gol annullato all'Udinese: "Probabilmente sul tiro di Solet è stata valutata la posizione di Kabasele che effettivamente è in fuorigioco. Ma diventa attivo? Dalle immagini è stato considerato attivo sul tiro di Solet ma in realtà non c'è tocco del calciatore sul pallone, non sfiora neanche il pallone che finisce in rete per una deviazione di Christensen. Il contatto con Ndour non c'è, è il viola che lo tiene. Questa rete a mio parere andava convalidata perché la posizione di Kabasele è totalmente ininfluente sul gol".